COUPE D'ALGÉRIE DE HANDBALL (DAMES) Une finale GSP - HBCE

Le HBC El-Biar et le GS Pétroliers (dames) se sont qualifiés pour la finale de la coupe d'Algérie 2017-2018 de handball en battant respectivement la JS Ouzellaguen (22-20) et l'US Akbou (27-25) en demi-finales disputées vendredi soir à Bouira. Le HBCEB, sacré récemment du titre de champion d'Algérie et le GSP, tenant du trophée de la coupe en 2016-2017, animeront la finale vendredi prochain à la salle Harcha (Alger, 22h00). C'est la 11e finale et la 6e consécutive entre les deux meilleures formations du handball féminin algérien.