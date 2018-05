FC PORTO Brahimi fait le bilan

Après avoir soulevé le titre de champion du Portugal avec le FC Porto, Yacine Brahimi revient sur les moments forts de sa saison. «Le but de Héctor [Herrera] à Luz et Marega à Madère sont des moments très importants, mais je pense que c'est la défaite à Belém qui a été le moment clé de la saison, cette défaite nous a beaucoup marqué et s'est révélée décisive», a-t-il déclaré au magazine Dragões. «Avec le niveau que nous avons montré dans les matchs qui ont suivi, notamment contre Benfica, à l'Estádio da Luz, nous sommes champions parce que nous étions la meilleure équipe tout au long du championnat», a-t-il ajouté, estimant que «ce titre a une saveur particulière, car nous avons beaucoup souffert et parce que beaucoup de gens ont douté du fait qu'on pourrait être champions, nous l'avons eu avec un groupe fantastique et je suis vraiment content».