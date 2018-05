NATIONALE 1 DE BASKET-BALL (MESSIEURS) Le GSP en finale

Le GS Pétroliers s'est qualifié pour la finale du championnat d'Algérie de basket-ball (messieurs) en battant le CRB Dar El-Beïda sur le score de 81 à 69, dans la nuit de vendredi à samedi à Alger pour le compte de la 6e et avant-dernière journée des play-offs. Avec 12 points sur 12 possibles au compteur, le GSP, leader du championnat, ne peut plus être rejoint au classement. La deuxième place de finaliste se jouera entre les co-dauphins, le NB Staouéli et l'US Sétif. Les Algérois ont battu d'ailleurs les Sétifiens sur le fil 60-59. Avantage pour le NBS qui évoluait hier sur du velours lors de la 7e et dernière journée contre l'IR Bordj Bou Arréridj, tandis que l'USS aura fort à faire devant le GSP qui voudra préserver son invincibilité. Il est utile de rappeler que les deux premiers à l'issue des trois tournois play-offs disputeront la finale en deux manches gagnantes.