NOTTINGHAM FOREST Guedioura pense à une carrière de dirigeant

Le milieu international algérien de Nottingham Forest (Div.2 anglaise de football) Adlène Guedioura pense déjà à une reconversion dans une carrière de dirigeant dans deux ans après l'expiration de son contrat avec son club. «En ce moment, il me reste deux ans sur mon contrat avec Nottingham et le but est d'être promu en Premier League. Compléter les cours en même temps que jouer au football sera un défi, mais il s'agit de volonté», a-t-il indiqué. Guedioura (32 ans) avait rejoint Nottingham Forest en janvier dernier pour un contrat de deux ans et demi en provenance de Milldlesbrough (Div.2 anglaise). «Lorsque vous jouez au football professionnel et que vous avez dépassé les 30 ans, vous devez penser à l'avenir. C'est important parce que quand vous êtes footballeur, tout ce que vous savez, c'est l'entraînement, le jeu et la compétition. Vous vous contrôlez, mais vous ne savez pas ce que c'est que d'être derrière le bureau, de gérer le club et d'aider à planifier et à accomplir les choses que le club veut réussir», a-t-il ajouté. Et d'enchaîner: «Je suis vraiment excité et je veux le faire. Beaucoup d'autres sportifs ont atteint ce genre d'équilibre, alors je pense que je peux le faire. Maintenant que j'ai 32 ans, je suis arrivé à un âge où il faut penser à ce qui va se passer après le football et je veux vraiment faire ça», a-t-il conclu.