ORGANISATION DU MONDIAL 2026 Réponse début juin de la "task force"

Le groupe de travail de la FIFA, chargé d'évaluer la recevabilité des deux candidatures pour le Mondial-2026, présentées d'un côté par le Maroc et de l'autre par un trio USA-Canada-Mexique, rendra sa décision «début juin», a indiqué l'AFP, selon une source proche du dossier. La FIFA annoncera «au cours de la première semaine de juin l'évaluation de la task-force», a déclaré cette source. La FIFA a confié à cette «task force» le soin d'évaluer les candidatures.

Cette commission d'évaluation, composée de cinq membres, dont les deux secrétaires généraux adjoints de la FIFA, Marco Villiger et l'ex-joueur croate Zvonimir Boban, a effectué des visites d'inspection dans les différents pays et sites. Ce groupe de travail peut, en théorie, écarter une candidature avant la désignation du ou des pays organisateurs le 13 juin lors du congrès de la FIFA à Moscou, à la veille de l'ouverture du Mondial en Russie. Pour le Maroc, deux visites d'experts ont eu lieu.

Une première avait couvert cinq villes, Marrakech (centre), Agadir (sud), Tanger (nord), Casablanca (ouest) et Oujda (nord-est), avec des remarques sur les capacités d'hébergements et les stades modulaires prévus dans le projet marocain.

La Fédération marocaine de football avait critiqué début avril le système de notation et les critères techniques retenus par la FIFA pour la sélection du pays hôte pour 2026, reprochant notamment à la FIFA d'avoir ajouté ou modifié les critères au dernier moment.

Quatre fois candidat malheureux à l'organisation du Mondial (1994, 1998, 2006 et 2010), le Maroc espère, avec sa «candidature africaine», être le second pays du continent, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir l'événement.

Favorite, la candidature du trio Etats-Unis-Canada-Mexique a reçu le soutien appuyé du président américain Donald Trump, qui a menacé les pays qui ne la soutiendraient pas de sanctions politiques. Ce trio s'appuie sur 23 villes pré-sélectionnées (dont quatre canadiennes et trois mexicaines), pour 16 villes candidates au final avec des stades d'une capacité moyenne de 68 000 places, «déjà construits et opérationnels».