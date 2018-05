USM BEL ABBÈS Les plaintes à la CRL préoccupent les dirigeants

La direction de l'USM Bel Abbès a engagé une course contre la montre pour régulariser ses joueurs et éviter par là même qu'ils recourent à la chambre de résolution des litiges (CRL).

«Nous sommes sur le point de régulariser tous nos joueurs et entamer par là même la préparation de la nouvelle saison dans des conditions idéales», a déclaré le directeur général de l'USMBA, Kaddour Benayad.

Les problèmes financiers ont fait le quotidien de la formation de la «Mekerra» tout au long de l'exercice qui vient de s'écouler, les joueurs ne cessant de réclamer leurs arriérés de salaires qui seraient estimés à 90 millions DA. Mais en réussissant à s'adjuger le trophée de la Coupe d'Algérie en fin de saison, l'USMBA s'est offert une véritable bouffée d'oxygène sur le plan financier, puisque ce titre a permis à ses caisses de se renflouer avec plus de 80 millions de dinars, selon la même source.

Voilà qui devrait éviter à la direction des Vert et Rouge d'autres tracasseries avec la CRL, et surtout préserver les cadres de l'équipe toujours sous contrats.