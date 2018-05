ALORS QUE MEBARAKOU A RENOUVELÉ POUR DEUX ANS Le MCA ne va pas garder Chaouchi

Par Mohamed BENHAMLA -

Aux dernières nouvelles, la direction du MC Alger a décidé de ne pas renouveler le contrat de son gardien de but, Faouzi Chaouchi, qui est arrivé à terme. Le portier international ne fait désormais plus l'unanimité avec des prestations qui ne rassurent plus. Cela a poussé, donc, sa hiérarchie à lui chercher un remplaçant dès à présent. Le bureau dirigeant a décidé de se pencher sur une autre piste et c'est, de ce fait, qu'il a jeté son dévolu sur Abdelkader Salhi, en fin de contrat avec le CRB. Ainsi, si tout va dans le bon sens avec ce dernier, il sera aux côtés de Chaâl, qui a renouvelé pour cinq ans, et le jeune Daâs, qui a signé un contrat de 6 ans. Par ailleurs, le défenseur Zidane Mebarakou a fini par renouveler son contrat pour les deux prochaines saisons, vendredi soir, en attendant les autres joueurs, toujours en négociations avec le Directeur sportif, Kamel Kaci-Saïd.