CHALLENGE RAMADHAN DE CYCLISME Des cyclistes confirmés dominent la 1re étape

Des cyclistes confirmés ont dominé la première étape du Challenge Ramadhan, disputée à El-Kantara (Biskra), en s'emparant des premières places dans chacune des catégories d'âge engagées. Chez les seniors, c'est Hamza Merdj, ancien sociétaire du Vélo Club SOVAC, actuellement au VC Mostaganem qui l'a emporté, alors que chez les juniors c'est l'international Aïssa Nadji Lebsir qui s'est imposé. Chez les plus jeunes, Mohamed Riadh Laroui s'est imposé chez les cadets, alors que Nacer Samadi et Nouh Madani se sont imposés respectivement chez les vétérans et les amateurs. La course, disputée sur un circuit fermé en plein centre-ville d'El-Kantara «servira de préparation aux athlètes internationaux» en prévision des importantes échéances à venir, dont certaines sont prévues juste après le mois de Ramadhan, a indiqué la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). La compétition est prévue en quatre étapes avec une étape chaque semaine toujours à El- Kantara (Biskra).