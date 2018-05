ENGAGÉ SOUS FORME DE PRÊT Arous deuxième recrue du MCA

Le latéral droit du Paradou AC, Islam Arous (21 ans), s'est engagé avec le MC Alger. C'est la deuxième recrue du Mouloudia durant ce mercato après l'arrivée de Zakaria Haddouche. Le jeune international, convoqué pour les deux prochains matchs de la sélection nationale, a signé dans la soirée du samedi, son contrat à titre de prêt pour une saison comme de coutume avec la plupart des joueurs issus de l'Académie du PAC. Les négociations se poursuivent avec les responsables du PAC pour l'autre international Il s'agit d'un concurrent de choix pour le capitaine Abderrahmane Hachoud (29 ans) dont on évoque de plus en plus le départ. Pour ce qui est du cas du gardien du CRB et de la sélection, Abdelkader Salhi, les négociations sont toujours en cours.