IMPACT MONTRÉAL Taïder dresse son bilan

Le milieu international algérien de l'Impact Montréal Saphir Taider est revenu sur le parcours chaotique de son équipe en Major League Soccer, avec un triste bilan de trois victoires et neuf défaites. «Ensemble, on défend mieux, on se parle. Après, tout n'est pas parfait, forcément, mais pour s'en sortir, il faut faire ressortir le positif, sinon c'est une spirale qui ne finit pas», a affirmé le joueur algérien au site canadien La Presse. «Quand on perd, il y a beaucoup de négatif qui ressort. Quand on gagne et qu'on fait un mauvais match, on dit: Ils ont été bons, ils se sont battus ensemble, ils ont défendu ensemble. On a beaucoup plus le ballon, surtout ces derniers matchs. Techniquement, il y a moins de déchets, ce qui est bien parce que ça nous permet de garder le ballon et d'être moins fatigués quand on attaque». Et d'enchaîner: «Des joueurs intouchables, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être Ronaldo, Messi et quelques autres, mais personne n'est intouchable, je suis d'accord.»