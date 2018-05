LIVERPOOL Klopp accuse le coup...

Pour la troisième fois de sa carrière, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a chuté lors d'une finale européenne en s'inclinant face au Real Madrid (1-3). Devant les médias, le technicien allemand n'a même pas essayé de masquer sa grande déception. «Je vais absolument tout sauf bien, mais j'essaie d'être professionnel. J'ai perdu des matchs, j'en ai gagné, j'ai l'habitude de gérer mais le sentiment la nuit après le match, on ne peut le changer. On se sent tous très mal, mais il faut l'accepter. Nous aurions pu gagner le match. Mais ce ne sont que des si', et ça s'est passé comme ça s'est passé», a regretté l'ancien coach du Borussia Dortmund face aux médias. La belle épopée des Reds a connu une fin au goût amer.