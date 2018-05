CONVOITÉ PAR ARSENAL ET L'INTER MILAN Man City veut clore le dossier Mahrez

Par Mohamed BENHAMLA -

Où jouera Riyad Mahrez? C'est le retour de l'éternelle question à l'ouverture de chaque mercato, estival ou hivernal, concernant l'avenir du meneur de jeu algérien de Leicester City. Pour l'heure, tout porte à croire que le joueur aux 13 buts et 10 passes décisives cette saison optera pour le champion d'Angleterre, Manchester City, surtout à voir la détermination de l'entraîneur, Pepe Guardiola, à s'attacher ses services. Hier, Leicester Mercury nous apprenait que les Citizens auraient même réussi à convaincre les Foxes de laisser filer leur meilleur joueur contre un montant de 85 millions d'euros. Contrairement au dernier mercato d'hiver, les Eastlands sont sur le point de trouver un accord avec les Foxes sur les modalités financières de ce deal, et il n'y aurait plus aucune raison pour que le Fennec soit maintenu contre son gré chez les champions d'Angleterre de 2016. La finalisation de ce transfert pourrait bien être annoncée au cours de la semaine prochaine, puisque les discussions se poursuivent concernant les derniers termes à fixer. Mahrez n'aura jamais été aussi proche d'un départ depuis son arrivée à Leicester et les Citizens veulent faire vite afin de barrer la route à leurs concurrents, notamment Arsenal et l'Inter Milan, qui ne perdent pas espoir de renverser la vapeur et le chiper. Et la menace vient surtout de l'Inter Milan, puisque chez Arsenal cette transaction est quasi-impossible à réaliser au vu du budget que les dirigeants londoniens ont mis à la disposition de leur nouvel entraîneur, Emrey, à savoir 80 millions d'euros.