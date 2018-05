ALORS QUE LA DIRECTION DE LA JSK ANNONCE DES RECRUTEMENTS MASSIFS Les supporters réclament des joueurs du cru

Par Kamel BOUDJADI -

Mellal avait promis que la future JSK sera faite de ses enfants et des joueurs du cru

La campagne de recrutement bat son plein au sein de la JSK. Cherif Mellal va changer radicalement la configuration de l'effectif, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs de cette saison.

Selon ses propos, la JSK entamera la saison prochaine avec un tout autre visage qui ne ressemblera plus à celui de la saison qui vient de s'écouler. Pour ce faire, quelques jours seulement après la dernière rencontre du championnat, il part à la recherche de joueurs de qualité dans tous les compartiments, défensif, milieu et offensif. Toutefois, cet engouement de Cherif Mellal à rénover sa soldatesque est vu par d'anciens joueurs et des milliers de supporters du club, comme de la précipitation. Cette volonté de changer radicalement son effectif met le boss de la JSK en porte-à-faux avec ses promesses faites à son arrivée. A son installation à la tête de la JSK, ce dernier avait suscité de grands espoirs parmi les jeunes catégories du club et des équipes de la région évoluant dans les paliers inférieurs. Mellal avait promis que la future JSK sera faite de ses enfants et des joueurs du cru. Aussi, aujourd'hui, des milliers de supporters dont les voix ne semblent pas parvenir aux oreilles de Mellal critiquent les recrutements dont les infos passent par des médias de la rumeur et non par les journaux crédibles. Certains affirmaient que Mellal a trahi les locaux et qu'il doit revenir sur ses pas avant que les supporters ne le classent dans la même case que ses prédécesseurs. Aller prier des joueurs qui ont produit un championnat calamiteux et laisser des joueurs de meilleure qualité dans les clubs locaux est la meilleure façon de se démentir.

Le recrutement de certains juniors de la JSK par l'équipe de Paradou et le départ du gardien Boultif tandis que Mellal court derrière Salhi Abdelkader met vraiment en colère beaucoup de supporters. Pendant que ces derniers restent sceptiques et dubitatifs, du côté de la direction on annonce une multitude de négociations avec des joueurs qui réclament des sommes astronomiques pour signer des contrats. Pour beaucoup de supporters, la JSK sera de loin meilleure avec les jeunes du cru qui ne demandent rien du point de vue financier. Et c'est sur cette base que les milliers de supporters ont répondu présent lorsqu'il leur est fait appel pour aider le club à s'éloigner de la relégation.

Beaucoup d'anciens joueurs expriment ainsi leur crainte que la commission de recrutement commence à faire fausse route. Dépenser des milliards pour des joueurs qui ont produit un championnat de très mauvaise qualité et laisser les jeunes du cru est la meilleure façon de se tromper. Par le passé, on a souvent vu des jeunes talents oubliés partir et revenir avec des contrats mirobolants. Mellal ne serait-il pas entrain de rééditer les mêmes erreurs? En tout état de cause, ces mêmes supporters restent toujours favorables à Cherif Mellal qui jouit encore de leur confiance. Le chapitre des recrutements n'est pas encore clos tout comme la piste de l'entraîneur que Mellal promet de divulguer ce week-end.

La commission de recrutement devra rendre publique la liste des joueurs qui vont former l'effectif qui sera aligné la saison prochaine.