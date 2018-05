PRÉPARATION DES MATCHS DU CAP-VERT ET DU PORTUGAL Début du stage des Verts

Par Saïd MEKKI -

Madjer veut une bonne réaction des siens

C'est aujourd'hui que débutera le stage de la sélection nationale au CTN de Sidi Moussa, dans la perspective de préparer les deux matchs amicaux face au Cap-Vert le 1er juin au stade du 5-Juillet à Alger à partir de 22h00 et au Portugal le 7 juin à Lisbonne à partir de 20h15.

Sept mois après avoir pris la barre technique de la sélection algérienne de football, le coach principal des Verts aura certainement beaucoup de difficultés pour bien préparer son groupe en vue des deux matchs amicaux cités ci-dessus. La raison est toute simple: il y a d'abord cette liste des 24 joueurs qu'il a convoqués qui a fait et fera encore couler beaucoup d'encre.

Les choix du sélectionneur sont remis en cause par les spécialistes car la première difficulté qu'il aura dans ce stage - qui est d'importance capitale pour lui et son staff en cas de très mauvais résultats - c'est de voir une complémentarité entre les joueurs dans les trois compartiments. Avec de nouveaux joueurs n'ayant pas l'habitude de jouer ensemble, le temps est trop court pour Madjer et ses adjoints, Djamel Menad et Ighil Meziane, pour avoir un bon jeu collectif. Heureusement que ces deux matchs amicaux tombent à point avant le déplacement en Gambie au mois de septembre prochain pour la poursuite des éliminatoires de la CAN 2019, si Madjer resterait jusque-là. Car, on appréhende un éventuel départ du staff technique en cas de mauvais résultats ou mauvaise prestation de l'équipe face au Cap-Vert et surtout devant le Portugal.

D'ailleurs, ce stage ne se présente pas bien pour Madjer et son staff dans la mesure où parmi les 24 joueurs qu'il a convoqués pour préparer ces deux matchs amicaux, deux joueurs se sont abstenus de répondre à sa convocation. Il s'agit de Sofiane Feghouli et Rais M'Bolhi.

Le premier a annoncé qu'il est blessé et que sa blessure nécessite un repos de 15 jours alors que le second a expliqué qu'il est sans entraînements depuis le mois d'avril dernier et l'arrêt du championnat saoudien. Et c'est ainsi que le sélectionneur national Rabah Madjer a fait appel au milieu de terrain Farid El Mellali (Paradou AC) et au gardien de but Toufik Moussaoui (Paradou AC), pour remplacer respectivement Sofiane Feghouli et Raïs M'bolhi qui ont déclaré forfait pour les deux prochains matchs amicaux. De plus, on parle d'une blessure de Rafik Halliche, qui, comme Feghouli et M'Bolhi n'a pas été appelé par Madjer depuis qu'il a pris en charge la barre technique des Verts. Ce qui veut dire que Halliche serait donc certainement out pour les deux matchs en question. Madjer pourrait bien faire appel dans ce cas à Belkalem qui a fait les frais de la présence de Halliche, mais jusqu'au moment où on mettait sous presse, rien n'a filtré sur le cas Halliche.

Le milieu de terrain du club turc de Galatasaray, Sofiane Feghouli avait informé la fédération qu'il était «blessé au tendon d'Achille et donc indisponible pour les deux matchs amicaux du mois de juin». De plus, on apprend que Soudani pourrait lui aussi déclarer forfait pour blessure. Aux dernières nouvelles il devrait effectuer des examens approfondis pour connaître la nature de sa blessure et ainsi se fixer pour sa présence ou pas dans ce stage. En tous les cas, Rabah Madjer n'aura plus de choix que de travailler avec ceuc qu'il a choisi et qui seront disponibles pour préparer les deux matchs amicaux contre le Cap-Vert et le Portugal.

Encore faut-il rappeler que ces deux matchs amicaux rentrent dans le processus de préparation de la sélection algérienne à la suite des qualifications de la CAN 2019, l'objectif de Rabah Madjer étant de parvenir en demi-finale de cette compétition continentale prévue au Cameroun.