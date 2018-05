Brèves des fédérations

Volley-ball

La Fédération algérienne de volley-ball, dans le cadre de la préparation des JAJ-2018, qui se dérouleront du 19 au 28 juillet en Algérie, organise un stage de formation en statistiques, intitulé «volley-ball information system» et pour lequel les candidats intéressés devront s'inscrire via le Net. Le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé au 7 juin.



Basket-ball

La Fédération algérienne de basket-ball, sous l'égide de la Confédération africaine de la discipline, organise un tournoi international de basket 3x3 pour des jeunes de moins de 18 ans (garçons et filles) qui se déroulera les 4 et 5 juillet.



Tir sportif

La Fédération algérienne de tir sportif a été saisie dernièrement par plusieurs Ligues de wilayas, lui demandant des explications concernant le retard accusé dans la désignation d'un nouveau président et d'un nouveau bureau fédéral, ou tout au moins, l'installation par le MJS d'une commission pour gérer provisoirement les affaires de la fédération, après que les bilans moral et financier du président en place, Ali Hamlat, ont été rejetés par les membres de l'assemblée générale le 26 avril dernier.



Haltérophilie

L'haltérophile algérien Aymen Touaïri se trouve en Turquie depuis le 24 mai pour effectuer un stage de préparation à Antalya, et ce jusqu'au 18 juin prochain, en prévision des Championnats du monde juniors qui se dérouleront du 7 au 14 juillet en Ouzbékistan. Il est encadré par l'entraîneur national Abdelmonaim Yahiaoui.



Tennis de table (1)

Les finales des tournois fédéraux de tennis de table pour l'ensemble des catégories, y compris celles des vétérans (plus de 40 ans et plus de 50 ans) se sont déroulées vendredi et samedi au Centre de regroupement et de préparation des élites sportives de Souïdania (Alger). Cette compétition a permis de choisir les meilleurs athlètes (toutes catégories) pour la saison 2017-2018.



Tennis de table (2)

Les sélections juniors et seniors de tennis de table (messieurs/dames) seront en stage bloqué du 3 au 10 juin à Alger pour préparer les importantes échéances à venir. Les seniors seront au Centre de regroupement et de préparation des élites sportives de Souïdania, en vue des Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), prévus du 22 juin au 1er juillet, alors que les juniors seront à la salle omnisports d'Ouled Fayet pour préparer les JAJ 2018 d'Algérie.



Tennis de table (3)

La jeune Asma Farhi s'est qualifiée pour le tournoi mondial «Hopes week world 2018» des U12 de tennis de table, prévu du 5 au 13 août en Espagne, en décrochant la première place au tournoi continental «Hopes week Africa 2018», disputé du 7 au 13 mai en Ile Maurice. L'Algérie avait engagé quatre athlètes dans cette compétition. Les trois compatriotes de Farhi s'étaient contentés du bronze.