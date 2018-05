A QUELQUES JOURS DU MONDIAL Neymar prêt à jouer avec le Brésil

Neymar a reconnu dimanche qu'il n'était «pas encore à 100%» après son opération au pied droit, mais s'est dit «prêt à jouer» pour tenter de mener le Brésil vers un sixième titre mondial en Russie. «Je ne suis pas encore à 100%. Ça vient avec le temps. J'ai encore un peu peur de faire les mouvements en entier, mais il reste encore quelques jours avant nos débuts», a affirmé Neymar ce dimanche, lors d'une zone mixte au siège de la Fédération brésilienne.

L'attaquant de 26 ans ne faisait pas partie des joueurs choisis par la fédération pour participer à cette zone mixte et il a surpris tout le monde en s'arrêtant devant les journalistes. «Ça va prendre encore un peu de temps pour que cette peur s'en aille, mais je suis prêt à jouer. Rien ne peut m'en empêcher», a ajouté le joueur quelques heures avant de s'envoler pour Londres, où la Seleçao poursuivra sa préparation pour le Mondial 2018.

Blessé au pied fin février lors d'une rencontre du Paris SG contre Marseille, Neymar n'a pas encore disputé de match depuis, mais il s'entraîne déjà depuis une dizaine de jours et a participé cette semaine à un stage de préparation au QG de la Seleçao, à Teresopolis, près de Rio. Il devrait pouvoir jouer les matchs amicaux de préparation face à la Croatie le 3 juin à Liverpool, puis face à l'Autriche le 10 juin à Vienne, mais certainement pas dans leur intégralité. «Je me sens bien physiquement. Mon pied va bien. Bien sûr, je dois m'adapter sur certaines choses. Je ressens un peu de gêne, mais ça ne va pas m'empêcher de jouer», a-t-il expliqué. Neymar est également revenu sur la frustration de sa dernière expérience en Coupe du monde, quand une blessure au dos l'avait contraint à déclarer forfait après les quarts de finale en 2014, alors que le Brésil jouait à domicile. Sans son numéro 10, la Seleçao avait été humiliée 7-1 par l'Allemagne en demi-finales. «C'est un rêve de jouer une nouvelle Coupe du monde, un rêve qui, je l'espère, ne sera pas interrompu une nouvelle fois...» a-t-il déclaré.

Le défenseur Marquinhos, son coéquipier au PSG, a aussi fait part de ses sensations, à moins de trois semaines de sa première participation en Coupe du monde. «À 24 ans, avoir l'opportunité d'être titulaire au Mondial est une grande responsabilité, mais ça ne me fait pas peur», a dit celui qui part favori pour une place dans le 11 de départ du Brésil devant Thiago Silva, autre défenseur parisien.

Le gardien titulaire de l'AS Rome, Alisson, a tenu à féliciter Casemiro et Marcelo, qui ont remporté samedi leur troisième titre de Ligue des Champions avec le Real Madrid et doivent rejoindre le groupe mercredi, à Londres, en compagnie de Roberto Firmino, finaliste malheureux de la C1 avec Liverpool. «Je suis très heureux pour eux, nous allons bien les recevoir», a affirmé le portier de 25 ans. La Seleçao, qui fait partie du groupe E du Mondial, fera ses débuts dans la compétition le 17 juin contre la Suisse à Rostov-sur-le-Don. Puis elle ira affronter le Costa Rica le 22 juin à Saint-Petersbourg, et la Serbie le 27 à Moscou.