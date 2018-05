EN SUCCESSION À MILOUD HAMDI À L'USMA Serrar annonce l'arrivée d'un technicien français

Le nouvel entraîneur de l'USM Alger, qui succédera à Miloud Hamdi sera un technicien français «très connu» et sera à Alger la semaine prochaine pour parapher son contrat.

C'est du moins ce qu'a annoncé le directeur général du club algérois, Abdelhakim Serrar. «Concernant l'identité du nouveau coach, sachez qu'il sera à Alger la semaine prochaine et il sera présenté au public. Nous avons presque tout conclu avec lui, dès qu'il terminera ses démarches de visa, il sera à Alger.

Tout ce que je peux dire c'est qu'il s'agit d'un technicien français très connu et réputé en France», a déclaré Serrar au site officiel de l'USM Alger.

Le nouvel entraîneur remplacera Miloud Hamdi qui a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l'USM Alger après une saison en demi-teinte lors de laquelle les Rouge et Noir n'ont rien gagné à l'exception d'une qualification à la phase de poules de la coupe de la Confédération.

D'autre part, l'ancien international algérien a fait le point sur le volet recrutement en vue de la saison 2018-2019 qui débutera tôt pour les équipiers de Mohamed-Lamine Zemmamouche avec une troisième journée de coupe de la Confédération prévue le 17 juillet prochain contre les Rwandais de Rayons Sport à Kigali. «Je comprends l'excitation des supporters de l'USMA et de la presse par rapport au mercato. Cela dit, il est important de savoir qu'à l'USMA, nous ne voulons pas recruter pour recruter, on ne va jamais enrôler un joueur pour faire plaisir à X ou Y.

Les agents font de la surenchère et font propager des rumeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons bien étudié le recrutement qui a déjà commencé en coulisses. J'ai conclu avec quelques joueurs dont les noms ne sont pas encore annoncés pour la simple raison qu'il n'y a pas encore eu de signature officielle», a souligné Serrar. Selon lui, l'USM Alger va se contenter de quelques joueurs seulement lors du mercato d'été pour surtout remplacer les internationaux Abdellaoui et Darfalou partis en Europe (respectivement Suisse et Pays-Bas). «La politique du club est claire. Nous allons engager quelques joueurs seulement dans le but de renforcer le groupe et pallier certains départs. L'USMA dispose déjà du meilleur effectif du pays, il n'est pas question de le chambouler, surtout que nous ne disposons pas d'assez de licences CAF», a-t-il expliqué.

«Certains disent que nous avons perdu certains joueurs qui ont opté pour d'autres clubs. Croyez-moi, tous les joueurs qui ont signé ailleurs n'étaient pas dans mes plans. Il faut remplacer Abdellaoui et Darfalou qui étaient des valeurs sûres.

Le marché des transferts n'a pas encore débuté officiellement mais ce que je peux dire aux supporters, c'est qu'ils auront l'année prochaine la meilleure équipe du pays», a-t-il promis.