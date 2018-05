ES SÉTIF Draoui et Ferhani O.-K., Redouani et Lakroum en route

L'ES Sétif a frappé un très bon coup, dimanche, en s'attachant les servies de deux excellents éléments en prévision de la saison prochaine. Il s'agit du latéral gauche de la JSK, Houari Ferhani (24 ans), qui s'est engagé pour deux ans, ainsi que le milieu de terrain Zakaria Draoui (24 ans) capitaine du CR Belouizdad la saison écoulée, engagé pour la même durée. Deux joueurs qui viennent s'ajouter à Debih (ASAM) et le gardien Boultif (JSK) déjà signataires de contrat avec le club des Hauts-Plateaux. Deux autres joueurs devraient être recrutés officiellement dans les heures à venir, à savoir le latéral droit de la JSK Saâdi Redouani et l'attaquant du CRB, Sid Ali Lakroum. Deux joueurs qui ont tout conclu avec Hacène Hammar, et ils ne leur reste qu'à s'apposer leurs signatures sur les nouveaux contrats.