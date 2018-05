FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE RAFFA Kafi et Maïdi intègrent l'instance mondiale

Les Algériens Mohamed Yacine Kafi, président de la Confédération africaine de raffa (CAR) et Mohamed Amine Maïdi, président de la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB), ont intégré la Fédération internationale de raffa, lors de l'assemblée générale (AG) tenue à Mendrisio (Suisse). Mohamed Yacine Kafi a été élu au poste de secrétaire général de la Fédération internationale de raffa (Confederation bocce internationale, CBI), alors que Mohamed Amine Maïdi a été promu au poste de coordinateur. A l'occasion des travaux de l'assemblée, l'Algérie s'est proposée d'abriter les Championnats du monde de raffa en 2019. Une candidature qui devra néanmoins avoir l'aval du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) au préalable. Outre l'élection des deux Algériens, les membres de l'AG de la CBI ont porté à la présidence de l'instance le Turc Mutiu Turkmen. Ont été également élus l'Italien Moreno Rosatti et Hector Linardo (président de la Confédération panaméricaine), comme vice-présidents, ainsi que les membres suivants: Raymond Cher (Australie), Claudio Knecht (Suisse), Philippe Coquet (France), Denis Persic (Croatie), Natalia Lele (Lithuanie), Jacques Manoucheri (Iran) et Maurisio Mularoni (Saint-Marin). La trésorerie a été confiée à Danny Passaglia (USA).