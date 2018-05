NATIONALE 1 DE BASKET-BALL (MESSIEURS) Le NBS rejoint le GSP en finale

Le NB Staouéli a rejoint le GS Pétroliers en finale du championnat d'Algérie de basket-ball (messieurs), à l'issue de la 7e et dernière journée des play-offs disputée à Hydra et Aïn-Bénian (Alger). Le NBS, vainqueur de l'IRBB Arréridj (80-76) s'est emparé de la 2e place, coiffant ainsi au poteau l'US Sétif qu'il avait battu sur le fil vendredi soir (60-59). Face aux Pétroliers tenants du titre depuis 2014 et grands dominateurs de ce tournoi, les Staouélis tenteront de décrocher leur 4e titre national après ceux de 1999, 2000 et 2007. La finale du championnat de la saison 2017-2018 se déroulera en deux manches gagnantes, le mercredi 30 et le jeudi 31 mai sur terrain neutre. En cas d'égalité, une «belle» est prévue le vendredi 1er juin, également sur terrain neutre.