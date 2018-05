INVESTIR LA RUE POUR RÉCLAMER SES DROITS Sit-in: la nouvelle tendance des supporters

Par Mohamed BENHAMLA -

Chaque fois qu'ils veulent voir leurs clubs rétablis dans leurs droits, les supporters algériens adoptent une nouvelle politique, celle d'investir la rue en organisant des sit-in pacifiques.

Et cela ne date pas d'aujourd'hui, puisque tout le monde se rappelle, il y a 6 ans en arrière, de la montée au créneau des supporters du MCA, qui avaient «fermé» en 2012, plusieurs ruelles de la capitale pour réclamer le départ de la direction du club d'alors et le retour de la Sonatrach aux destinées du club. Et ce fut loin d'être peine perdue, puisque après plusieurs tentatives, c'est la firme pétrolière qui reprend les commandes, jusqu'au jour d'aujourd'hui.

Cette démarche des Mouloudéens et surtout le résultat qui en a suivi, a donné des idées à plusieurs autres supporters, qui recourent à la rue chaque fois qu'ils estiment que leur club est lésé.

En 2014, et après le décès tragique de l'attaquant camerounais, Albert Ebossé, au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, la JSK a été lourdement sanctionnée, avant que les supporters ne prennent le taureau par les cornes, en organisant des sit-in devant le siège de la Fédération algérienne de football. Au final, les sanction ont été revues à la baisse et le dossier est, depuis, classé.

Les supporters du MCO ont emboîté le pas aux autres, eux qui réclament le départ de la direction actuelle et la mise en service du protocole d'accord signé en 2013 avec Naftal, pour que cette dernière deviennent l'actionnaire majoritaire à hauteur de 75%. Après deux sit-in au début du mois courant, les supporters du club d'El Bahia sont parvenus à rencontrer le wali d'Oran ainsi que le DJS, lesquels ont promis de prendre les choses en main afin d'apporter toute l'aide au club et lui permettre de sortir de sa crise.

Et la palme d'or concernant l'organisation des sit-in revient aux supporters du CRB. Ils l'avaient déjà fait, en 2013, pour réclamer une société nationale, puis en 2015 en guise de protestation contre la délocalisation du derby face au MCA vers le stade du 5-Juillet. La première action n'avait rien apporté puisque le club est resté, depuis, entre les mains de «ceux qui l'ont fait descendre plus bas que terre».

La seconde était, par contre, fructueuse, puisque le match s'était joué, finalement, au stade du 20-Août. Cette année, les Belouizdadis reviennent pour occuper les écrans.

Comme déjà rapporté par nos soins, ils réclament le départ de la direction et l'arrivés d'une société nationale pour prendre en charge le club et le libère des mains de «ceux qui l'ont pris en otage». Mohamed Bouhafs, le président actuel du Conseil d'administration, est désormais dans l'oeil du cyclone, puisque son départ demeure la revendication majeure des supporters, qui cherchent à ce qu'il soit remplacé par une société nationale, comme cela est le cas pour d'autres clubs. En l'espace d'une semaine, les supporters du CRB ont organisé trois sit-in et appellent à l'organisation d'un quatrième dans la soirée d'aujourd'hui au niveau de la placette de Sidi Mhamed, à partir de 23h.

Désormais, les supporters trouvent en ces sit-in «pacifiques» un moyen de pression sur différentes parties afin de permettre à leurs clubs d'être rétablis dans leur droit.