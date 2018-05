LES NOUVELLES RECRUES PRÉSENTÉES APRÈS LE MATCH DE L'EN L'effectif de la JSK se met en place

Par Kamel BOUDJADI -

La nouvelle JSK commence à prendre forme

Les nouvelles recrues de la JSK seront connues juste après le match de l'Equipe nationale face au Cap-Vert. C'est ce que vient d'annoncer le manager général du club et premier responsable chargé des recrutements, Karim Doudène, sur les ondes de Radio JSK.

Le passage de ce dernier a confirmé l'arrivée au moins de trois nouvelles recrues. Il s'agit d'abord de Ben Khelifa Tahar, ex-capitaine du Paradou AC et du défenseur Islam Chahrour qui vient du même club.

La troisième recrue, c'est finalement l'ex-gardien du CR Belouizdad, Abdelkader Salhi qui a signé à la JSK pour trois années même si rien ne filtre sur les montants des contrats. Karim Doudène a également fait part de négociations très avancées même s'il ne dit pas les noms.

Le manager général de la JSK s'est dit confiant quand à l'avenir de la JSK qui travaille pour le rajeunissement de l'équipe.

Des propos qui n'ont pas l'air de ressembler à ce qui se passe dans la réalité pour au moins deux bonnes raisons.

La première est que l'avenir de la JSK, comme promis par Cherif Mellal, devait être construit avec les jeunes catégories du club. Le même président avait, à son arrivée, fait miroiter de grands espoirs chez les jeunes catégories et les clubs locaux qui ont sérieusement cru que les talents du cru auront enfin un avenir avec la nouvelle direction. La deuxième raison est que beaucoup d'observateurs doutent sérieusement de la méthode de recrutement actuelle qui laisse partir les bons éléments tout en allant chercher des joueurs quelconques qui ont montré leurs limites dans le championnat tout aussi ordinaire, sinon banal. Les observateurs ont également relevé l'incohérence qui prévaut dans les recrutements. D'abord, il a été remarqué que la direction kabyle est allée chercher des joueurs du Paradou AC alors que ce club a préféré se ravitailler à partir du gisement de la JSK en recrutant parmi les juniors de l'équipe kabyle. D'où d'ailleurs la contradiction des propos de Karim Doudène quant à sa volonté de travailler pour l'avenir. L'avenir c'est objectivement dans ce gisement des jeunes catégories. Et c'est ce que font concrètement les dirigeants du Paradou AC.

La seconde incohérence concerne le recrutement d'un gardien en laissant partir celui qui était déjà là avec un meilleur profil, selon tous les observateurs.

Laisser partir Boultif pour recruter est un non-sens d'autant plus que ce gardien, qui remplit tous les critères pour rester, vient de signer avec un club à la meilleure qualité de jeu que la JSK.

Les Aigles des Hauts-Plateaux se sont en effet ravitaillés à partir du jeune gisement de la JSK en recrutant Ferhani aux côtés du gardien Boultif.

Enfin, au sujet de l'entraîneur, tous les indicateurs laissent croire que la piste de l'entraîneur étranger est la plus plausible. Plusieurs sources mentionnent des pourparlers entre Mellal et un entraîneur allemand sans club actuellement. Il est à rappeler que la direction kabyle avait promis de divulguer son nom avant la fin du mois de mai. Attendons encore, c'est juste une question de jours.