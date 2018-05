LES VERTS EN STAGE À SIDI MOUSSA La bonne opportunité pour les joueurs locaux

Par Saïd MEKKI -

Les Verts dans le vif du sujet

C'est hier soir, au moment où nous mettions sous presse, que les joueurs de la sélection algérienne devaient effectuer leur première séance d'entraînements durant ce stage ponctué par deux matchs amicaux, face au Cap-Vert et au Portugal.

Une réunion préalable entre le sélectionneur en chef, Rabah Madjer et ses deux adjoints, Ighil Meziane et Djamel Menad devait aussi avoir lieu avant que le programme complet de ce stage ne soit annoncé aux joueurs.

Le staff technique devrait donc bien préparer les joueurs avec les schémas qu'il veut appliquer contre les deux formations du Cap-Vert et du Portugal, qui ont d'ailleurs la particularité d'être lusophones.

D'ailleurs, c'est une très bonne opportunité pour le staff technique pour se familiariser avec le football «portugais» dans la mesure où le jeu des cap verdiens est bien inspiré du football portugais qui lui, est inspiré du football brésilien.

En d'autres termes, Madjer et son staff pourrait mieux préparer les joueurs à bien entamer le premier match avec un bon résultat pour être au mieux sur le plan psychologique et moral. Et ce stage qui a la particularité de tomber à un moment crucial par rapport à la mauvaise passe que traverse le sélectionneur national, Rabah Madjer, par rapport aux critiques acerbes dont il est victime de la part des fans des Verts dans un cadre très général. Cette «pression» qui pèse sur le dos du coach principal pourrait se répercuter sur les joueurs si le staff technique dans son ensemble ne s'y met pas pour préparer d'abord les joueurs sur le plan psychologique et moral.

Il ne faut pas oublier, non plus, que le match est programmé sur la pelouse du stade du 5-Juillet, réputé par l'exigence de son public. Paradoxalement, ce stage ponctué par les eux matchs amicaux contre le Cap Vert et le Portugal, est une occasion très importante pour les joueurs locaux pour montrer ce dont ils sont capables de donner à cette sélection algérienne en perte de vitesse. Les joueurs locaux seront donc sur le qui-vive et devront d'une part bien s'appliquer et surtout bien répondre sur le terrain afin de gagner définitivement leur place de titulaire dans le dispositif du sélectionneur en chef des Verts qui ne cesse de marteler qu'il veut coûte que coûte réhabiliter le joueur local. Ce qui, mène directement vers les joueurs expatriés qui, eux, se trouvent en fin de saison et donc beaucoup plus fatigués physiquement par rapport aux locaux. Car, les expatriés travaillent durement aux entraînements avec leurs clubs respectifs. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour nos locaux. Ce qui veut dire que le staff technique se doit également de bien préparer les joueurs sur le plan physique surtout que nous sommes en plein ramadhan et on évoque, aux dernières nouvelles, le probable engagement d'un préparateur physique à court terme pour les Verts par de la Fédération algérienne de football. Bien que Madjer n'ait toujours pas jugé utile la présence d'un tel technicien au sein de la sélection...