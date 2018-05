FINALES DE LA COUPE D'ALGÉRIE Oran représentée par trois clubs

Trois clubs de la wilaya d'Oran seront présents en finales de la coupe d'Algérie de handball, jeudi et samedi prochains. C'est l'Amicale de handball qui va ouvrir le bal en affrontant jeudi la formation de Hammamet (Alger) à la salle Harcha-Hacene de la capitale pour le compte de la finale des U20 filles à partir de 22h. Samedi, toujours à la salle Harcha, le HB Messerghine donnera la réplique au RC Arbaâ chez les U19 garçons à partir de 22h et l'autre équipe oranaise, à savoir l'AS Castors, défiera le RC Timezrit (Béjaïa) en finale des U18 filles à partir de 23h30. Voilà qui devrait consoler les amateurs du jeu à sept à El-Bahia, toujours sous la déception de la relégation du MC Oran en première division à l'issue de l'exercice en cours. Une relégation qui vient de conclure pas moins de six ans de galère de cette formation, détentrice de plusieurs trophées africains et arabes, mais qui a fini par boire le calice jusqu'à la lie.