JS SAOURA A la recherche de sources de financement

Les subventions allouées à la JS Saoura, aussi bien de son partenaire principal, l'Entreprise nationale de forage (Enafor), que des autorités locales, sont toujours loin de répondre aux attentes de ce club. «Le club a pris d'autres dimensions depuis quelques années en remportant la deuxième place en championnat pour la seconde fois en trois saisons, mais l'intérêt que nous accordent le partenaire principal du club Enafor et les autorités locales demeure en deçà des espérances», a déclaré Mohamed Djebbar, le directeur général de la JSS. «Nous voulons aller le plus loin possible en Ligue des champions, après avoir tiré les enseignements de notre première participation ratée. Mais pour ce faire, il nous faudra beaucoup de moyens financiers», a encore expliqué le même responsable.