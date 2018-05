LE HAVRE AC Tanchot ne lâche pas Ferhat

Zineddine Ferhat, et après sa saison avec Le Havre AC, attire les convoitises des clubs, dont le dernier est l'AS Saint-Etienne. Mais le club havrais n'est pas du même avis, si on croit les propos de l'entraîneur, Oswald Tanchot. Ce dernier a annoncé la couleur en insistant sur la nécessité de garder Ferhat pour accéder en Ligue 1 la saison prochaine. «Le HAC ne pourra espérer franchir un cap que le jour où il lui sera possible de garder ses meilleurs joueurs», a-t-il indiqué dans une interview à Paris-Normandie. Les Havrais avaient raté de peu l'accession en Ligue 1 française après avoir perdu le match barrage au terme de la série fatidique des penalties face à l'AJ Ajaccio.