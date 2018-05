LOIN DES TERRAINS DEPUIS 2006 L'Algérie, une nouvelle opportunité pour Jacques Santini

En quête d'un successeur à l'entraîneur Miloud Hamdi pour la saison prochaine, l'USM Alger a déjà trouvé son bonheur. «Concernant l'identité du nouveau coach, sachez qu'il sera à Alger la semaine prochaine et il sera présenté au public. Nous avons presque tout conclu avec lui, dès qu'il terminera ses démarches de visa, il sera à Alger. Tout ce que je peux dire c'est qu'il s'agit d'un technicien français très connu et réputé en France», a révélé le directeur général de l'USMA, Abdelhakim Serrar, sur le site du club. D'après le site Dzfoot, l'homme en question est Jacques Santini. Alors qu'il n'a plus occupé de poste d'entraîneur depuis 2006, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France et entraîneur de Tottenham a récemment vu son nom circuler en Côte d'Ivoire.