MANCHESTER CITY Mahrez attendu avant la fin de semaine

Courtisé depuis longtemps par Manchester City et frustré de ne pas avoir pu quitter Leicester lors des derniers mercatos, Riyad Mahrez pourrait voir son voeu enfin exaucé.

Le récent champion de Premier League serait tout proche de faire signer l'international algérien contre un montant estimé à 86 millions d'euros.

Une volonté de Pep Guardiola qui souhaite comme toujours pouvoir compter sur ses recrues le plus vite possible. Alors, cette fois, c'est la bonne? Après plusieurs mercatos de suite où il a dû gérer la frustration de devoir rester à Leicester, Riyad Mahrez pourrait voir son voeu de rejoindre Manchester City être exaucé dans les prochains jours.

Tout proche de renforcer les Skyblues l'hiver dernier, puis déçu d'avoir été conservé par les Foxes au point de se mettre en marge du groupe (avant de réintégrer l'équipe), l'international algérien serait revenu au coeur des discussions entre les dirigeants du champion 2018 de Premier League (City) et ceux du champion 2016 ces dernières heures.Selon la presse britannique, Txiki Begiristain, directeur du football des Cityzens, serait tout proche de trouver un accord définitif pour le transfert de Mahrez. Si la structure du paiement est encore en négociations, la situation pourrait se débloquer très vite - peut-être avant la fin de semaine, le mercato entre clubs anglais étant déjà ouvert - contre un chèque estimé à 75 millions de livres (86 millions d'euros) et apporter au tenant du titre un renfort non négligeable. D'autant que le garçon va rater le Mondial avec l'Algérie, qui ne s'est pas qualifiée, et pourra donc effectuer une préparation complète, tournée américaine en juillet comprise, afin d'être opérationnel dans le système de Pep Guardiola dès le coup d'envoi du championnat. Une situation qui confirme la volonté du manager catalan d'agir vite sur le marché des transferts pour éviter les maux de tête des décisions prises à la va-vite en fin de mercato.