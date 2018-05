NATIONALE 1 DE BASKET-BALL (MESSIEURS) GSP-NBS: la finale que personne n'attendait

Le GS Pétroliers et le NB Staouéli animeront ce soir, à la salle Hocine-Chalane de Blida (23h) le premier acte de la finale du championnat d'Algérie de basket-ball (messieurs) de la saison 2017-2018, avec un avantage certain pour les Pétroliers au vu de leur expérience et de leur riche effectif. Si la qualification des Pétroliers était prévisible eu égard à leur très nette domination exercée non seulement cette saison, mais aussi depuis les années 1980 durant le règne sans partage de l'ex-MC Alger, celle du NBS a surpris plus d'un quand on sait que le club banlieusard de l'ouest d'Alger a décroché à la fin de la 1re phase du championnat la 8e et dernière place qualificative aux play-offs. Les Staouélis, qui ont bien géré cette phase décisive, doivent leur qualification à la finale des «As» à leur victoire face au principal candidat, en l'occurrence l'US Sétif (60-59) au terme d'un match indécis de bout en bout dans le cadre de la 6e et avant-dernière journée des play-offs.