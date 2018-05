SÉLECTIONS NATIONALES La FAF cherche un nouvel équipementier

La Fédération algérienne de football (FAF) a lancé lundi dernier un avis d'appel à candidatures national et international pour le choix d'un équipementier sportif pour les sélections nationales de football (masculines et féminines), a annoncé l'instance fédérale sur son site officiel. La Fédération algérienne de football était liée depuis janvier 2015 par un contrat «longue durée» avec l'équipementier allemand Adidas. Avant ce contrat, les Verts étaient équipés par Puma notamment lors des Coupes du monde 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil. Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres au plus tard le 18 juin à 14h00 au niveau du siège de la FAF à Dély Ibrahim (Alger) et l'ouverture des plis se fera le même jour à 14h30, précise la même source.