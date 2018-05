CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE BASKET-BALL (SENIORS- DAMES) Le GS Pétroliers sacré

Les Pétrolières sont revenues de très loin

Les Pétrolières ont réussi une fin de match exceptionnelle et qui était complètement à l'opposé de ce qu'elles avaient montré jusque-là.

Les basketteuses du GS Pétroliers, malmenées par leurs homologues de Hussein Dey Marines pendant les trois premiers quarts-temps de la seconde manche de la finale du championnat, disputée lundi soir à la salle Ahcène-Moutchou de Aïn Bénian, ont réussi un incroyable finish, grâce auquel elles l'ont finalement emporté (63-53), s'adjugeant ainsi le 11e titre de leur histoire. Battues lors de la première manche (76-67), les joueuses de HDM ont abordé cette deuxième manche avec conviction et ont outrageusement dominé les débats, avant de s'effondrer dans les quatre dernières minutes de la rencontre. Après avoir inscrit les deux premiers points du match, les pétrolières ont toujours été menées au score, terminant le premier quart-temps (11-18), puis (17-30) au deuxième, avant d'enchaîner (33-46) au troisième quart, laissant croire que les jeux étaient faits et que c'est le HDM qui allait remporter, haut la main, cette deuxième manche. Mais c'est finalement tout le contraire qui s'est produit, puisque les Pétrolières ont réussi une fin de match exceptionnelle et qui était complètement à l'opposé de ce qu'elles avaient montré jusque-là. En effet, outre une meilleure défense, les protégées du coach Hakim Meddour ont fait preuve d'une plus grande efficacité sur le plan offensif, alors que leur taux de réussite n'avait pas dépassé les 35% jusque-là. Un incroyable retournement de situation, qui a permis au GSP de refaire ses 13 points de retard à cinq minutes de la fin (50-50), avant de passer devant (55-50). Les joueuses de HDM semblaient dès lors abattues, car elles n'en revenaient pas de voir la victoire leur échapper, alors qu'elles avaient outrageusement dominé les débats pendant la quasi-totalité de la rencontre. «On savait que cette deuxième manche allait être difficile et qu'on allait souffrir. Ce qui fut d'ailleurs le cas, avec notamment cette bonne défense du HDM, qui nous a posé de très gros problèmes, particulièrement en début de match. Mais nous y avons cru jusqu'au bout, et à force d'insister, nous avons fini par renverser la vapeur», a déclaré Hakim Meddour, entraîneur du GSP. Un effondrement moral complet des Husseindéennes, qui a permis au GSP d'achever sa «remontada» et de l'emporter finalement avec 10 points d'écart (63-53). A signaler les réserves techniques formulées par le GSP contre l'arbitrage à la mi-rencontre, et qui selon les entraîneurs de HDM ont faussé la partie, car ayant exercé «une certaine pression» sur les referees. «Nous avons réussi une très bonne entame et on semblait s'acheminer droit vers une victoire méritée. Mais il a suffi que le GSP formule des réserves contre l'arbitrage pour que la physionomie de cette rencontre change complètement. Dans le dernier quart, qui pourtant fut marqué par un important engagement physique, l'arbitre n'a sifflé que deux fautes en notre faveur. Oui, deux fautes seulement en 10 minutes... c'est vraiment scandaleux», a regretté Mokrane Benabbas, entraîneur d'Hussein-Dey Marines. Le GSP et HDM vont se retrouver pour la 7e fois cette saison le 8 juin, à la salle Harcha-Hacène d'Alger, à l'occasion de la finale de la coupe d'Algérie 2018, dont les Marines sont détentrices depuis deux saisons.