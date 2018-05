LES VERTS POURSUIVENT LEUR STAGE À ALGER Halliche forfait et Soudani incertain

Par Saïd MEKKI -

L'heure de vérité approche

La sélection algérienne de football poursuit son stage entamé lundi au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger) en vue des deux matchs amicaux, vendredi face au Cap-Vert, et devant le Portugal le 7 juin à Lisbonne.

Le staff technique a retrouvé l'ensemble des joueurs convoqués dont les derniers arrivés lundi dernier dans la soirée sont Bounedjah et Medjani.

Les choses sérieuses ont donc bien commencé pour les Verts et le staff technique pour ces deux véritables tests amicaux au cours desquels, le sélectionneur en chef, Madjer devra trouver son «onze»idéal» et donc son équipe type afin d'aborder le prochain déplacement en Gambie en septembre prochain pour les éliminatoires de la CAN 2019. Mais avant d'y arriver, il va falloir d'abord trancher deux cas en suspens: celui de Halliche et de Soudani qui sont tous deux blessés.

D'ailleurs, Halliche ne s'est pas du tout entrainé lors de la première séance de lundi soir. Aux dernières nouvelles, il devrait être exempt de ces deux matchs pour ne point compliquer sa situation sanitaire. De plus, Halliche est bien connu pour sa hargne et sa grande volonté de se surpasser dans les moments les plus difficiles de la sélection. C'est un élément sur lequel on pourrait bien compter à n'importe quel moment sauf lorsqu'il s'agit d'une blessure qui risque de compromettre sa carrière dans le football international.

De son côté, Soudani qui souffre également d'une blessure devrait être examiné par le staff médical de la sélection nationale, hier, au moment où on mettait sous presse pour savoir s'il doit disputer les deux matchs amicaux au programme ou pas. Mais, on évoque une probable libération de l'attaquant du Dynamo Zaghreb. Et pour le moment donc aucune nouvelle sur la décision finale concernant les deux joueurs ou encore leurs deux éventuels remplaçants en cas de libération par le staff médical des Verts. Rabah Madjer et ses adjoints Meziane Ighil et Djamel Menad font donc la course contre la montre pour trouver d'abord les joueurs qu'il faut pour un «nouveau» onze new-look des Verts et ensuite les bonnes méthodes pour assurer la complémentarité et la cohésion entre les joueurs.

Le staff technique n'a que trois jours pour trouver les bonnes formules et les bons systèmes pour bien négocier les deux matchs amicaux contre le Cap-Vert et le Portugal. D'ailleurs, en parlant du Portugal, il est utile de noter au passage que le staff technique des Verts n'a pas raté l'occasion du match amical entre l'équipe portugaise et la Tunisie ou les deux formations se sont quittées sur le score de parité (2-2) pour visionner la partie et tirer les enseignements qu'il faut avant le match contre l'équipe de Ronaldo qui n'a pas été aligné face à la Tunisie pour des raisons évidentes de le laisser se reposer après la finale de la Ligue des champions qu'il a remportée avec son Real.

Par ailleurs, et pour ces deux matchs amicaux contre le Cap-Vert et le Portugal, les joueurs locaux eux, auront la meilleure chance de pouvoir arracher leur place au sein des Verts. Déchargé de sa mission avec l'équipe A', composée de joueurs locaux, Madjer se trouve devant la tâche ardue de permettre aux Verts d'amorcer leur renouveau, en essayant de réaliser de bons résultats lors de ces deux tests, notamment face au Portugal, champion d'Europe.

Enfin il est utile de noter que certains rapports de presse ont même évoqué la possibilité qu'il s'agissait des deux derniers matchs de Madjer avec la sélection...