ARGENTINE Messi atomise Haïti

L'Argentine a facilement dominé Haïti, 4 buts à zéro, mardi à Buenos Aires, grâce aux 62e, 63e et 64e buts de Messi en sélection, en match amical de préparation pour le Mondial, qui débute le 14 juin. En première période, l'équipe haïtienne aurait pu encaisser sept à huit buts, mais le gardien Johny Placide a sorti un grand match devant les canonniers argentins, Di Maria, Higuain et Messi. Le dernier triplé de Messi avait donné in extremis la qualification à l'Argentine, contre le Pérou, lors de la dernière journée des qualifications pour le Mondial. Aguëro, entré à la place de Higuain, mettait le 4e but de la soirée à la 68e minute. Les 55 000 spectateurs étaient ravis, notamment un grand nombre d'enfants venus avec parents ou grands-parents pour voir Messi et dire au revoir à la sélection à la veille de son départ pour la Russie.