BÉTIS SÉVILLE L'OM relance la piste Mandi

L'Olympique de Marseille est sur les traces du défenseur algérien du club espagnol Bétis Séville, Aissa Mandi, ont rapporté, hier, les médias espagnols. Selon le site Estadio Deportivo, le directeur du club français, Andoni Zubizarreta, «se serait mis en tête de recruter le défenseur du Betis, Aïssa Mandi». Auteur d'une saison bien réussie au club Andalou, avec 34 apparitions et un but, le joueur algérien s'est fait un nom dans La Liga depuis son arrivée en 2016 en provenance de Stade de Reims (Ligue 1 française). Les Verdiblancos comptent bien le prolonger, et c'est ce qui semble être près à se réaliser, à moins que le principal intéressé ne soit flatté par l'intérêt marseillais. Le Bétis, 6e au classement final de la Liga espagnole de football aurait exigé 30 millions d'euros pour céder l'international algérien, selon les sites spécialisés dans les transferts.