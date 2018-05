CSC Bezzaz évincé, budget réduit

Le CS Constantine aurait, sans nul doute, espéré une intersaison plus dégagée que celle qui se profile. Alors que les autres prétendants au titre s'activent sur le marché des transferts, du côté de Constantine on parle plus de joueurs libérés ou qui veulent partir que d'arrivées. Alors que des cadres comme Abdenour Belkheir veulent aller monnayer leur talent ailleurs le club peine a recruter de nouveaux joueurs parce que le propriétaire, l'Entreprise nationale de travaux aux puits (Entp) filiale de la Sonatrach, ne veut pas mettre la main à la poche pour surenchérir sur le marché. Par ailleurs on notera le départ de Yacine Bezzaz (36 ans) par la petite porte. L'ex-international qui aura passé 8 saisons au CSC entrecoupées par des passages en France à l'USMA et au MCO a été poussé vers la sortie alors qu'il lui reste un an de contrat.