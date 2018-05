FORTUNES DIVERSES POUR LES CLUBS DE LIGUE 1 Le point sur le début du mercato

Avant même l'ouverture officielle de la période des transferts d'été, fixée du 1er juin au 8 août, le MC Alger, l'ES Sétif et la JS Kabylie ont entamé en force l'opération de recrutement, et affichent d'emblée leurs ambitions.

Le MCA, 5e au classement final de la saison 2017-2018, a ouvert le bal jeudi dernier en s'attachant les services du milieu de terrain de l'ESS, Zakaria Hadouche, pour un contrat de deux saisons, suivi deux jours plus tard par le défenseur international Islam Arous, prêté pour une saison par le PAC. Le Mouloudia a poursuivi lundi son opération en faisant signer le jeune attaquant algérien du Club Africain (Ligue 1/ Tunisie) Mansour Benothmane (21 ans) pour deux saisons. Assoiffé de titres après deux années de disette, le Mouloudia a également conclu avec le gardien de but international Abdelkadir Salhi, en fin de contrat avec le CRB et qui devrait s'engager à l'issue du stage de l'EN A, qui se tient actuellement.

De son côté, l'ESS veut à tout prix reconquérir son titre perdu au profit du CSC.

Le président du club Hacen Hamar a déjà engagé trois nouvelles recrues et non des moindres: les deux sociétaires du CRB, Zakaria Draoui et Sid-Ali Lakroum, ainsi que le défenseur de la JSK Houari Ferhani, signataires d'un contrat de deux saisons chacun avant de conclure avec l'autre défenseur de la même équipe, Redouani. La JSK, finaliste malheureux de la coupe d'Algérie, s'est également mise de la partie. Deux joueurs se sont engagés pour trois saisons en provenance du RC Boumerdès (Div. amateur). Il s'agit du gardien de but Abdelhak Mouissi et du milieu de terrain Mohamed Nadjib Berrabah.

Le président du club Chérif Mellal, invité lundi soir sur le plateau de la chaîne Berbère TV, a annoncé avoir conclu avec quatre éléments: le gardien de but du CRB Abdelkadir Salhi, proche cependant de rejoindre le MCA, ainsi que les trois sociétaires du PAC, le défenseur Islam Chahrour, le milieu de terrain Benkhelifa Tahar et l'attaquant Tayeb Meziani. Réputé pour son académie JMG (Jean-Marc Guillou, créateur des académies JMG), le Paradou AC est cité pendant chaque période de transferts en sa qualité de pourvoyeur par excellence.

Pour cette intersaison, le club algérois ne compte pas déroger à la règle, puisque plusieurs de ses éléments sont annoncés un peu partout, souvent sous forme de prêt comme il est d'usage depuis quelques saisons. Devenu un club formateur par excellence en Algérie depuis le lancement de la fameuse académie JMG, le PAC avait débuté son «exportation» en prêtant le défenseur international Ramy Bensebaïni à Lierse (Belgique) puis à Montpellier (France) avant de le céder définitivement au Stade rennais (France) en 2016 pour un contrat de quatre ans. Si tout se passe bien avec ces clubs, cela n'est pas le cas pour d'autres, qui risquent de se voir interdits de recrutement.

En effet, les club, tels que le MCO, le CRB ou encore l'USMBA, pour ne citer que ceux-là, doivent épurer leurs dettes aujourd'hui au maximum, faute de quoi, aucune nouvelle recrue ne sera enregistrée.