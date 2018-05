IL RISQUE DE MANQUER LE PREMIER TOUR DU MONDIAL Mohamed Salah absent "3 à 4 semaines"

L'attaquant de l'équipe d'Egypte, Mohamed Salah, devrait normalement être indisponible pendant «trois à quatre semaines», a indiqué un des physiothérapeutes de Liverpool, son club. Le Joueur africain de l'année 2017, blessé à l'épaule en finale de la Ligue des champions UEFA, risque donc de manquer une grande partie du premier tour du tournoi. Sauf guérison éclair, Mohamed Salah ne disputera pas le premier, voire le deuxième match de l'équipe d'Egypte en Coupe du monde 2018 (14 juin-15 juillet en Russie). C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Ruben Pons, l'un des physiothérapeutes de Liverpool. «En théorie, il aura besoin de trois à quatre semaines» de convalescence après sa blessure à l'épaule gauche en finale de la Ligue des champions, a-t-il indiqué au quotidien espagnol Marca. L'attaquant de 25 ans devrait donc faire son retour entre le 16 et le 23 juin, sachant que les «Pharaons» défieront les Uruguayens le 15 juin, les Russes le 19 juin et les Saoudiens le 25 juin. «Nous allons essayer de réduire cette durée d'indisponibilité, c'est notre objectif», a toutefois affirmé Ruben Pons, alors que le joueur vedette des «Reds» devra en outre retrouver le rythme de la compétition. Le Joueur africain de l'année 2017 et meilleur joueur d'Angleterre de la saison est allé en Espagne pour soigner une épaule meurtrie suite à une charge du défenseur Sergio Ramos. Le 26 mai, Mohamed Salah avait quitté la pelouse à la 30e minute d'un match perdu 3-1 par Liverpool face aux Madrilènes. «Malgré les pronostics, je suis confiant sur le fait que je serai en Russie pour vous rendre tous fiers», avait tweeté celui qui a littéralement crevé l'écran, cette saison, aussi bien dans le championnat anglais qu'en coupe d'Europe.