JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 24 équipes animeront les tournois de rugby

Les tournois de rugby des 3èmes Jeux africains de la Jeunesse (JAJ 2018), prévus à Alger du 19 au 28 juillet prochain, seront animés par 24 équipes, soit plus de 300 athlètes, a annoncé mardi le comité d'organisation sur sa page facebook. Le tournoi masculin sera rehaussé par la participation de 17 nations. Outre l'Algérie, pays organisateur, il y aura également: le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Kenya, Madagascar, l'Ile Maurice, le Maroc, la Namibie, le Sierra Leone, l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe. Concernant la compétition chez les féminines, elle sera animée par 6 pays: le Maroc, la Tunisie, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Kenya et Madagascar.