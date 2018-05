MCO Les premières recrues arrivent

Le MC Oran, qui envisage de procéder à des changements à tous les niveaux en prévision du prochain exercice footballistique, tient ses premières recrues estivales au nombre de quatre. En effet, le président du MCO, Ahmed Belhadj, vient de trouver un accord avec le gardien de but, Mazouzi (USM Harrach) et les défenseurs Boudebouda (MC Alger), Khoualed (Ohod, Arabie saoudite) et Kennache (JSM Skikda). Les trois premiers nommés devraient apposer leurs signatures au bas de leurs contrats le week-end prochain, tandis que le quatrième a déjà signé pour deux saisons. L'opération de recrutement se poursuivra dans les jours à venir et concernera les deux autres compartiments, à savoir le milieu de terrain et l'attaque, assure-t-on au sein de la direction du club. Par ailleurs, le nouvel entraîneur de la formation phare de l'Ouest du pays, le Marocain Badou Zaki a rallié Oran lundi pour coordonner les préparatifs de la nouvelle saison avec le président Belhadj.