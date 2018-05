ROLAND-GARROS Nadal et Sharapova ont ramé

Nadal et Sharapova ne se sont pas amusés pour leur entrée en lice à Roland-Garros: le décuple lauréat du tournoi a failli perdre son premier set depuis trois ans, alors que la Russe s'est retrouvée à trois jeux d'une élimination précoce.

Serena Williams, quant à elle, a effectué un retour gagnant à Paris, dans une tenue singulière, pendant que Caroline Garcia s'est baladée.



Nadal a failli perdre

un set

Novak Djokovic, qui avait fait chuter le champion espagnol lors des quarts de finale en 2015 (7-5, 6-3, 6-1), reste le dernier joueur à avoir pris un set à Nadal à Roland-Garros. Mais le lucky loser italien Simone Bolelli était à un point d'y parvenir avant de céder 6-4, 6-3, 7-6 (11/9). Il s'est procuré quatre balles pour le gain de la troisième manche dans le jeu décisif. Nadal a dû sortir le grand jeu, dont un passing de coup droit gagnant venu d'une autre planète, pour le faire plier. «J'ai vraiment souffert aujourd'hui. C'était un bon test», a reconnu le Majorquin, 31 ans, qui a trouvé le court central Philippe-Chatrier «plus glissant que les années précédentes». Il lui a fallu ferrailler pendant trois heures d'un match disputé sur deux jours en raison de la pluie. La partie avait été interrompue lundi dans la soirée alors que le tenant du titre avait remporté les deux premiers sets (6-4, 6-3) mais était mené 3-0 dans la troisième manche. Avec cette 80e victoire à Paris, l'ogre de l'ocre en est désormais à 29 sets remportés de suite sur son terrain fétiche, en incluant la seconde manche non achevée (2-0) lors des quarts de finale l'an dernier face à son compatriote Pablo Carreno, contraint à l'abandon sur blessure (abdominaux). Mais face à Bolelli, il a concédé en un seul match plus du tiers du nombre total de jeux qu'il avait lâchés l'an passé (35).



La combinaison gagnante de Serena

C'est vêtue d'une nouvelle tenue -combinaison noire ceinturée de rose- que l'Américaine aux 23 trophées du Grand Chelem a joué son premier match à Paris depuis la finale 2016 perdue face à Garbine Muguruza. Une combinaison gagnante puisqu'elle s'est imposée 7-6 (7/4), 6-4) face à la 70e mondiale, la Tchèque Kristyna Pliskova. «J'ai l'impression d'être une super-héroïne dedans», a dit l'ex-numéro un mondiale, au sujet de ce nouvel habit qu'elle ne porte pas que pour le style, mais aussi pour favoriser «une meilleure circulation sanguine». Car la naissance de sa fille, en septembre, s'était accompagnée de complications post-partum «notamment des problèmes de caillots de sang».

Sharapova soulagée

La «Tsarine» s'est fait une grosse frayeur contre la Néerlandaise Richel Hogenkamp (133e), pour son premier match sur la terre battue parisienne depuis 2015. Menée 3-0 dans la troisième et dernière manche par la Néerlandaise Richel Hogenkamp, issue des qualifications, elle a renversé la situation pour l'emporter (6-1, 4-6, 6-3) en près de deux heures. Double lauréate du tournoi en 2012 et 2014, la star russe avait manqué les deux dernières éditions. En 2016, elle purgeait une suspension de 15 mois pour dopage au meldonium. L'an passé, quelques semaines après son retour de suspension, les organisateurs n'avaient pas souhaité lui accorder d'invitation alors qu'elle n'était pas assez bien classée pour intégrer le grand tableau. Blessée à une jambe, elle n'avait pas pu se présenter aux qualifications.



Garcia s'est promenée

Après un premier jeu de service cédé à la Chinoise Ying-Ying Duan, la numéro 1 française (7e mondiale) s'est promenée et a empilé 12 jeux d'affilée (6-1, 6-0). «Sur les premiers jeux du match, j'étais vraiment très tendue, ce n'était pas du très grand tennis, je faisais un peu des fautes bêtes», a expliqué la quart-de-finaliste sortante, qui s'est vite ressaisie.