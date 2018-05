VOILE Un stage de présélection à Alger-Plage

Seize véliplanchistes de la série Optimiste (10 garçons et 6 filles) entreront en stage bloqué du 2 au 7 juin à l'Ecole nationale d'Alger-Plage, «avec l'objectif de dégager une équipe type en vue des importantes échéances internationales à venir» a annoncé mardi dans un communiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAV). Les dix garçons concernés par ce stage de présélection sont: Abderrahmane Dermichi, Fayçal Doual, Abdelhakim Benchama, Nazim Saïdi, Yanis Amriche, Ilyès Menasri, Walid Bouhadi, Zakaria Krika, Oussama Benjaoui et Rami Boudrouma, alors que chez les filles, la Direction technique nationale (DTN) n'a retenu que six athlètes. Il s'agit de: Nihel Karassane, Naïma Lalaoui, Meriem Slimani, Feriel El Ouchedi, Amani Boussouar et Katia Latra. Avec quatre athlètes engagés (2 garçons et 2 filles), le Club Nautique de Tipaza est le mieux représenté dans ce stage bloqué.