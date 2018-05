PROCHAINES ÉCHÉANCES OFFICIELLES Les haltérophiles algériens se préparent

Les choses sérieuses commencent

Les athlètes des sélections algériennes d'haltérophilie (cadettes et juniors, garçons et filles) sont depuis quelques jours en stage à l'étranger.

Cela afin de peaufiner leur préparation en vue des Jeux méditerranéens de Tarragone en Espagne (23 juin-1er juillet 2018) et les Jeux africains de la jeunesse (JAJ), prévus en Algérie du 8 au 18 juillet. L'Algérie sera représentée par cinq à six athlètes, dont trois filles, au rendez-vous de Tarragone, une échéance que les athlètes algériens sélectionnés sont en train de préparer depuis le début de la semaine respectivement, à Azerbaïdjan pour les garçons et en Pologne pour les filles, avant leur départ pour la ville espagnole. «On a sélectionné les meilleurs athlètes pour les JM-2018. Ils ont bénéficié d'une préparation intense en prévision du rendez-vous espagnol avec l'espoir d'obtenir de bonnes performances à Tarragone» a déclaré le DTN, Djamel Aggoun. Les haltérophiles Nafaâ Seriak (77kg) et Saddam Missaoui (94kg) sont soumis en Azerbaïdjan à des séances bi-quotidienne, après des périodes de récupération et un contrôle rigoureux de poids, pour éviter toute mauvaise surprise le jour de la compétition. Le 3e haltérophilie, Farès Touairi (77kg) dont le premier objectif cette année (2018), sera le Championnat du monde juniors de Kazakhstan, juste après les JM de Tarragone, est depuis le 22 mai en Turquie avec son entraîneur Abdelmounaim Yahiaoui pour un regroupement qui prendra fin le 18 juin. «Touairi se prépare essentiellement aux prochains Mondiaux. Il a un programme de préparation conçu pour cet objectif et il est en train de l'appliquer avec l'entraîneur national. Sa participation aux JM-2018 dépendra de l'appréciation de son coach, surtout que la compétition de Tarragone devance les Mondiaux de quelques jours. Si son entraîneur estimera qu'il peut concilier les deux compétitions, Touairi sera au rendez-vous, sinon, il va se concentrer sur son objectif principal», a expliqué Aggoun. Quant aux trois filles concernées par les Jeux méditerranéens: les juniors, Hirech Bouchra Fatma-Zohra, Ikram Cherara et Benmiloud Meriem Nada (senior), elles se préparent en Pologne depuis le 24 avril dernier et jusqu'au 15 juin, sous la houlette de l'entraîneur polonais Veldek et son adjoint, Ahmed Keroui.

De leur côté, les cadettes au nombre de quatre continuent leur préparation en Pologne, depuis le 24 mai, en prévision des Jeux africains de la jeunesse (JAJ) d'Alger. Ils s'agit de Nadia Katbi (44kg), Nihed Belounis (48kg), Nour El Houda Sabri et Djenette Belbachir (63kg). «La Fédération algérienne d'haltérophilie, avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité olympique et sportif algérien (COA), a opté pour une préparation continue pour les athlètes des sélections nationales, avec l'objectif de réussir de bonnes performances lors des prochaines échéances officielles. Pour atteindre cet objectif, un programme rigoureux de travail a été établi pour maintenir la forme des athlètes et les faire progresser. Les athlètes s'accommodent avec cette démarche», a conclu le Directeur technique national (DTN), Djamel Aggoun.