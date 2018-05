LE CLUB FAIT FACE À UNE CAMPAGNE DE DÉSTABILISATION Menaces sur la JSK

Par Kamel BOUDJADI -

Tout est rentré dans l'ordre entre le président et son capitaine

Il semblerait que des personnes dans l'entourage de la JSK tentent sournoisement de faire échouer la campagne de recrutement menée tambour battant par Cherif Merllal et Karim Doudène.

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ces bâtons dans les roues ont pignon sur rue dans le proche entourage du président du club. Plusieurs indices le laissent penser.

D'abord, il convient de préciser, dans ce sens, que les causes du conflit né entre le président et son capitaine Belkalem viennent de tout près. Un conflit entre un joueur et un président qui laisse apparaître de la fébrilité dans la prise de décision de Mellal.

L'autre indice qui peut mener sur la piste des tireurs de ficelles, c'est la campagne sournoise mais minutieusement planifiée pour dissuader les nouvelles recrues de venir à la JSK. Beaucoup d'observateurs laissent entendre que s'il s'agissait de personnes d'autres clubs qui manoeuvrent pour chiper des joueurs à Mellal, cela aurait été de bonne guerre. Mais, dans le cas de la JSK, des personnes en arrivent à menacer des joueurs s'ils signaient au club kabyle, ce qui démontre qu'il y a vraiment une campagne de déstabilisation.

En effet, selon le président du club kabyle, la venue des recrues du Paradou AC, Chahrour, Ben Khelifa et Méziani a failli tomber à l'eau à cause de menaces reçues par les concernés. Il aura donc fallu l'intervention de Mellal auprès de Zetchi, le président de la FAF, pour que des assurances soient données aux joueurs et à la JSK. Ces dernières heures, l'on retourne à la case départ quant à la venue des joueurs recrutés. Des ombres invisibles semblent suivre les pas de Cherif Mellal dans sa quête de nouveaux joueurs. Selon nos sources, certains contacts sont actuellement rompus à cause des téléphones éteints des joueurs. En tout état de cause, cette campagne dépasse largement le cadre sportif. On n'a jamais connu des situations où des joueurs sont menacés s'ils signaient dans un club. C'est une étape dangereuse non seulement pour la JSK mais sur tout le football algérien. Par ailleurs, parmi les supporters, c'est l'attente que les nouvelles recrues soient enfin présentées officiellement. Les amoureux de la JSK exprimaient clairement leur désapprobation concernant à la gestion de ce dossier, sur le plan de la communication. Victimes de rumeurs, les supporters attendent la vérité de la bouche de Mellal. Une vérité qui ne semble point venir. Bien au contraire.

Enfin, notons que plusieurs pistes de joueurs sont évoquées par la rumeur, comme d'habitude. L'on parle de la venue de Attal qui joue actuellement en Belgique... Ce joueur qui a été lâché, il y a quelques années, par la JSK, s'est retrouvé au Paradou AC avant de s'envoler pour l'outre-Méditerranée.

Le retour de ce dernier est vivement souhaité par les supporters, qui se demandent encore sur les raisons qui poussent la direction de la JSK à laisser partir des éléments pour les remplacer par d'autres de même niveau ou de valeur inférieure.