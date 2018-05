ALGÉRIE - CAP-VERT (AMICAL), DEMAIN À 22H15 Sérieux test avant le Portugal

Par Saïd MEKKI -

Madjer attend beaucoup de ses joueurs

La sélection nationale aura un match difficile à négocier face au Cap-Vert, demain au stade du 5-Juillet à partir de 22h15, en dépit du fait qu'il ne s'agit que d'une rencontre amicale.

Ce match sera difficile pour les joueurs du sélectionneur principal Rabah Madjer, dans la mesure où seule une victoire avec l'art et la manière pourrait permettre aux fans des Verts de croire en cette Equipe nationale remaniée. Ce sera donc un véritable test pour le coach national Rabah Madjer, contesté et appelé à convaincre afin de poursuivre sa mission à la tête des Verts. Et pour bien préparer ce premier match contre le Cap-Vert et surtout le second contre le Portugal le 7 juin prochain à Lisbonne, le staff technique des Verts a fait appel à 24 joueurs, dont 11 évoluant en championnat de Ligue 1. Mais, il y a lieu de noter que le milieu offensif Sofiane Feghouli (Galatasaray/Turquie) et le gardien de but Raïs M'Bolhi (Al-Ittifaq/Arabie saoudite), qui figuraient sur la liste, ont fini par déclarer forfait. Ils sont donc remplacés poste par poste par deux joueurs du Paradou AC (Ligue 1), le milieu offensif Farid El-Mellali et le gardien de but Taoufik Moussaoui. D'autre part, Madjer ne pourrai pas compter sur les services du défenseur central Rafik Halliche car souffrant de blessure et n'ayant pas eu le feu vert du staff médical.

De son côté, Hilal Soudani qui a senti des petites douleurs lors de la première séance d'entrainement avec les Verts a été mis au repos pour ne pas compliquer sa situation sanitaire. Il serait certainement préservé pour le prochain match amical contre le Portugal. Sur le plan de l'effectif, Chaouchi serait certainement aligné dans le «onze» rentrant. Mandi, Chafai, Ferghat, Mahrez, Brahimi, Slimani, Boukhenchouche, Medjani et Lakroum ou Bounedjah pourraient bien figurer dans le «Onze» rentrant de Madjer. Mais, reste que le dernier mot revient au sélectionneur qui connaît mieux les joueurs pour les avoir justement choisis en fonction du profil qu'il veut pour une sélection nationale new-look. Ainsi, Madjer et ses deux adjoints, Ighil Meziane et Djamel Menad se doivent d'effectuer quelques changements dans leur «Onze» rentrant en tenant compte des absents. Ce match serait d'importance pour les joueurs locaux qui devront multiplier les efforts pour tenter de prendre à défaut cette équipe cap-verdienne qui joue du beau football et qui est drivée par un sélectionneur qui la prépare depuis pas moins de 4 ans. C'est dire que les joueurs algériens seront devant une équipe qui ne devrait avoir aucun problème de cohésion et de complémentarité pour développer son jeu contrairement à la nôtre. En effectuant un changement notable dans la composante de la sélection nationale, Rabah Madjer prend un gros risque justement sur cette histoire de cohésion du groupe.

Les joueurs locaux seront donc bien sous pression car ils doivent d'une part montrer qu'ils méritent la confiance du sélectionneur principal des Verts et ensuite pour montrer ce dont ils sont capables.

Une manière comme une autre d'assurer donc leur place de titulaire dans cette sélection algérienne qui prépare son prochain match en déplacement en Gambie en septembre prochain pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019.

L'objectif de Madjer dans ces qualifications en CAN 2019 est d'arriver en demi-finale. Côté adverse, il ne faut surtout pas sous-estimer cette sélection cap-verdienne qui pratique un jeu ressemblant à celui du Portugal. Le sélectionneur de l'équipe du Cap-Vert a convoqué 35 joueurs en vue de deux matchs amicaux celui de demain face à l'Algérie et celui contre Andorre au Portugal le 3 juin prochain. Il faut savoir que tous les joueurs convoqués par le sélectionneur Portugais du Cap-Vert, Rui Aguas sont des professionnels évolue à l'étranger.

La majorité des joueurs évoluent au Portugal, aux Pays-Bas et en France. C'est dire que la sélection algérienne aura beaucoup à faire demain soir au stade du 5-Juillet pour assurer une victoire et confirmer ses bons résultats techniques sous la coupe du sélectionneur Rabah Madjer.