ES TUNIS Youssef Belaïli est intransférable

Le comité directeur de l'Espérance sportive de Tunis a indiqué jeudi qu'aucun joueur, y compris l'Algérien Youssef Belaïli, ne sera libéré durant le mercato estival, rapporte la presse locale. Plusieurs échos ont fait part ces dernières semaines d'offres financières très alléchantes venant toutes de pays du Golfe concernant Youssef Belaïli, Khalil Chammam, Fousseny Coulibaly et Franck Kom. L'ES Tunis, qui fêtera la saison prochaine son centième anniversaire, aura de gros défis à relever sur le plan national et en Ligue des champions où le club dispute la phase de poules. L'ancien attaquant de l'USM Alger avait rejoint l'ES Tunis lors du mercato d'hiver pour un contrat de deux saisons et demie, en provenance d'Angers SCO (Ligue 1 française). Le recrutement de Belaïli, qualifié d'une valeur sûre, avait été considéré, par la presse locale, d' «une sorte de retour aux sources» d'un joueur qui avait déjà évolué au club Sang et Or par le passé.