IL A DONNÉ SON ACCORD DE PRINCIPE Mesa Bazdarevic nouvel entraîneur de l'USMA

Le Bosnien Mesa Bazdarevic a donné son accord de principe pour diriger la barre technique de l'USM Alger, en remplacement de Miloud Hamdi.

«Les négociations avec la direction du club ont atteint un stade très avancé.

Le Bosnien est attendu samedi à Alger pour finaliser les procédures administratives et la signature de son contrat avec l'USMA», a déclaré à l'APS le chargé de communication, Amine Tirmane.

Le nouvel entraîneur des Rouge et Noir sera secondé dans ses fonctions par le technicien français Stéphane Gilli (43 ans) qu'il connaît très bien pour avoir travaillé avec lui pendant 15 ans. «Abdelhakim Serrar et Mesa Bazdarevic ont trouvé un accord sur toutes les clauses du contrat qui sera d'une durée de trois ans et un salaire qui avoisine les 25,000 euros», précise la même source.

Après avoir fait un passage au FC Sochaux, Grenoble, l'ES Sahel et dernièrement comme sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine, Bazdarevic (57 ans) semble donc avoir le profil pour entraîner l'USMA et tenter d'atteindre le principal objectif du club, celui de remporter la coupe de la Confédération africaine. Côté recrutement, la direction usmiste a trouvé un accord avec Hichem Belkaroui (27 ans), l'actuel défenseur central du FC Moreirense (Portugal), alors que l'attaquant du CAB Mahious s'est engagé, jeudi, pour une période de trois ans.

Par ailleurs, la reprise des entraînements de l'USM Alger en prévision de la saison 2018-2019 est prévue pour le 8 juin au stade Omar-Hamadi (Bologhine), alors que la date du stage de préparation en Tunisie est avancée au 23 juin au lieu du 28. L'USM Alger entamera la nouvelle saison le 17 juillet prochain par un déplacement à Kigali pour affronter les Rwandais de Rayons Sport en match comptant pour la troisième journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération.

A l'issue de la deuxième journée de compétition, les Usmistes trônent en tête du groupe D avec 4 points devant les Kényans de Gor Mahia (2 pts) et Rayons Sport (2 pts). Les Young Africans de Tanzanie ferment la marche (1 pt).



ES Sétif

Rachid Taoussi arrive

Sauf revirement, le technicien marocain, Rachid Taoussi, sera le nouvel entraîneur de l'ES Sétif. Lié encore pas un contrat avec le CR Belouizdad, le coach en question n'a pas trouvé un terrain d'entente avec les responsables belouizdadis sur différents points, et a fini par claquer la porte et donner son accord de principe au président Sétifiens, Hacène Hammar. Il retrouvera, à Sétif, deux de ses anciens joueurs, à savoir Draoui et Lakroum, qui ont signé au profit de l'ESS des contrats de deux ans.