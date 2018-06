MANCHESTER CITY Mahrez, c'est quasiment fait

Manchester City espère conclure la double signature de l'international algérien de Leicester, Riyad Mahrez, et du milieu de terrain italien du Napoli, Jorginho, d'ici à la fin de la semaine prochaine, rapporte jeudi la BBC. Mahrez coûtera 60 millions de livres plus les honoraires, tandis que Jorginho devrait coûter 42 millions de livres. Leicester avait rejeté quatre offres de Manchester City lors du mercato d'hiver, dont la dernière est estimée à 65 millions de livres (74 millions d'euros), en plus d'un joueur qui devait être inclus dans l'opération, ce qui a poussé les Citizens à renoncer au recrutement de Mahrez lors des dernières heures du mercato. L'ancien Havrais a réalisé une saison remarquable avec un bilan de 13 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il avait rejoint Leicester en 2014 en provenance du Havre, marquant 48 buts en 179 apparitions avec les «Foxes».