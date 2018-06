PRÉSIDENCE DE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL Aucun dossier reçu

L'opération de réception des dossiers de candidature pour la présidence de la Ligue de football professionnel a été ouverte mercredi dernier et se poursuivra jusqu'à mardi prochain.

L'Assemblée générale élective (AGE) aura lieu le 21 juin à 11h, au Centre technique national de la FAF, à Sidi-Moussa.

«Les dossiers seront étudiés entre 06/06/2018 et le 08/06/2018, à 18h00», soit la veille de la publication de «la liste définitive, qui se fera le 09/06/2018».

Si le dossier d'un candidat est rejeté, il pourra faire appel «du 10/06/2018 au 12/06/2018, à 18h00» a poursuivi la LFP, ajoutant que l'études des recours se fera du 13/06/2018 au 14/06/2018, à 18h00, soit la veille de la publication des listes définitives, prévue le 15 juin.

L'ouverture de ces candidatures intervient au lendemain de l'Assemblée générale constitutive de la LFP, tenue le mardi 29 mai au siège de la FAF ayant adopté les nouveaux statuts de la LFP, qui ont été approuvés par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Conformément à l'article 36-1 de ces mêmes statuts, les candidats aux fonctions de membres du Bureau exécutif ou de président de la LFP doivent répondre à neuf conditions d'éligibilité, parmi lesquelles: être membre de l'assemblée générale de la LFP, être de nationalité algérienne, être âgé d'au moins 25 ans, jouir de ses droits civils et civiques, ne pas avoir subi de sanction sportive égale ou supérieure à deux ans durant les cinq années précédant la date de l'AGE, avoir un niveau universitaire et ne pas avoir été condamné pour des délits infamants.

«Les dossiers de candidature doivent être déposés au siège de la LFP, sis au 554 Tour les Halles El Djawhara, Belouizdad à Alger», a conclu la Ligue, en rappelant que les sept membres de la commission électorale (un président, trois membres de la commission de candidatures et trois membres de la commission de recours) élus lors de l'assemblée constitutive du 29 mai 2018 n'auront pas le droit de se présenter à l'élection aux postes de président ou de membres du Bureau exécutif de la Ligue de football professionnel.