ROLAND-GARROS Serena tient bon

Serena n'a pas encore dit son dernier mot: même menée d'un set, l'ex-numéro un mondiale ne s'est pas découragée et a été récompensée par sa première victoire sur une joueuse du Top 20 depuis son retour de maternité, à Roland-Garros. Richard Gasquet n'a pas gaspillé d'énergie pour atteindre le troisième tour, mais la suite ne s'annonce pas de tout repos: devant lui se dresse le roi Rafael Nadal.



Serena renversante

C'est un nouveau palier franchi par Serena dans le courageux come-back qu'elle entreprend, à 36 ans, après avoir donné naissance à une petite fille en septembre: l'ex-numéro un mondiale s'est offert une victoire contre une joueuse du Top 20, l'Australienne Ashleigh Barty (17e), après avoir accusé un set de retard en prime (3-6, 6-3, 6-4). Sans quitter sa combinaison intégrale noire à la ceinture rose qui fait tant parler depuis le début de la quinzaine. «C'est le premier Grand Chelem depuis mon retour, je veux vraiment faire de mon mieux, c'est ce que je veux pouvoir dire à ma fille», a insisté l'Américaine. Prochaine étape pour la championne américaine aux 23 couronnes en Grand Chelem (dont trois à Paris en 2002, 2013 et 2015), une joueuse aux portes du Top 10: l'Allemande Julia Görges (11e). Avant Maria Sharapova? La Russe aura d'abord droit à un défi de taille face à la Tchèque Karolina Pliskova (1,86 m et 6e mondiale), demi-finaliste sortante.



Gasquet face au défi ultime

Malgré un set perdu, Gasquet n'a pas gaspillé trop d'énergie face au Tunisien Malek Jaziri (63e), battu 6-2, 3-6, 6-3, 6-0. Ça tombe bien puisqu'il va s'attaquer au défi ultime sur ocre: Nadal. Opposé à l'Argentin Guido Pella (78e), le Majorquin n'a pas traîné (6-2, 6-1, 6-1) pour rejoindre le numéro trois français (32e) au troisième tour. Porte d'Auteuil, les deux joueurs - qui n'ont que 15 jours de différence - ne se sont rencontrés qu'une fois, en 2005. Sur la route de son premier sacre, l'Espagnol s'était montré sans pitié, déjà au troisième tour (6-4, 6-3, 6-2). Le bilan de leurs face-à-face est sans appel:

15-0 pour le numéro un mondial.



Garcia a de la ressource

Annoncée comme la meilleure chance française, Caroline Garcia a eu besoin de trois sets (6-4, 3-6, 6-3) pour se défaire de Peng Shuai (41e), sa deuxième adversaire chinoise de suite. Après l'égalisation à un set partout de Peng, la numéro un tricolore et numéro sept mondiale a trouvé les ressources pour rebondir en retrouvant de l'efficacité derrière son service et en réduisant drastiquement son nombre de fautes directes. Et alors qu'elle servait pour le match à 5-3, la Lyonnaise de 24 ans a sauvé avec autorité une balle de débreak avant de conclure sur sa première occasion. Sa prochaine adversaire est Roumaine: il s'agit de la 40e joueuse mondiale, Irina-Camélia Begu.



Pouille s'évite un cinquième set

Il s'en est fallu d'un point pour Pouille. Sorti du court central avec une avance de deux sets à un face au Britannique Cameron Norrie (85e) mercredi, le numéro un français (16e) a sauvé une balle d'égalisation à deux sets partout, à 5-4, d'un ace extérieur à 211 km/h. Un break plus tard, il a concédé sa mise en jeu alors qu'il servait pour conclure la rencontre. Mais le Nordiste de 24 ans a su serrer le jeu dans le tie-break pour s'éviter un match à rallonge (6-2, 6-4, 5-7, 7-6 (7/3)). Il tentera de s'offrir un premier huitième de finale à Roland-Garros aux dépens du prometteur Russe Karen Khachanov (38e).



Circuit pro-féminin en Tunisie

Ibbou éliminée au premier tour

L'Algérienne Inès Ibbou a été éliminée, au premier tour du tableau final du tournoi professionnel Hammamet Open, organisé en Tunisie, après sa défaite par deux sets à zéro contre l'Argentine Paula Baranano (6-4-6-2). L'Algérienne de 19 ans, classée 637 mondiale, était tête de série N7 de ce tournoi à 15.000 USD, mais elle a été outrageusement dominée par l'Albicéleste de 18 ans, qui pointe actuellement au 935e rang mondial. Ibbou, qui effectuait son retour à la compétition après plusieurs semaines d'absence à cause d'une tendinite au coude, avait relativement bien démarré ce match, dont elle a difficilement concédé le premier set (6-4), avant de fléchir dans le deuxième (6-2). Par ailleurs, les joueuses de tennis algériennes, Hanine et Yassamine Boudjadi, disputeront les qualifications du tournoi professionnel «Hammamet Open», prévu du 2 au 10 juin 2018 en Tunisie, suivant la liste d'admission dévoilée par les organisateurs.