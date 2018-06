EN L'ABSENCE D'UNE COMMUNICATION DIGNE DE CE NOM Les spéculations vont bon train à la JSK

Par Kamel BOUDJADI -

Plusieurs dossiers sur le bureau du président

Des informations indiquent que la piste de «l'Allemand» ne semble plus attirer Cherif Mellal, alors que d'autres voix font état de négociations avec un entraîneur français.

L'actualité s'accélère à la JSK ces dernières heures. Portées par une faible communication avec parallèlement une forte rumeur, les informations se succèdent sans apporter le nouveau attendu. Le président Cherif Mellal, élevé à l'école allemande, carrée et sans angles arrondis, fait face à un environnement pernicieux et sournois. C'est un véritable sable mouvant qui est sous ses pieds. La Radio Web ne suffit pas pour affronter les multiples et mutantes sources d'informations qui servent à noyer ses messages.

L'actualité de ces dernières heures est marquée par un changement de vent du côté de la barre technique. Sans être confirmée ou infirmée, la venue probable de Djamel Menad à la tête de la barre technique de l'équipe de Kabylie est annoncée. Certaines sources font même savoir que les négociations sont très avancées. Djamel Menad qui est actuellement le lieutenant de Rabah Madjer mais tout indique qu'il peut quitter le bateau de l'EN pour revenir à Tizi Ouzou. Des informations indiquent que la piste de «l'Allemand» ne semble plus attirer Cherif Mellal bien que d'autres voix font état de négociations avec un entraîneur français. En tout état de cause, ces derniers jours et comme nous l'avons signalé dans nos précédentes éditions, les supporters commencent à élever sérieusement la voix. La politique des recrutements ne semble pas faire l'unanimité et beaucoup de supporters préparent des actions de terrain pour attirer l'attention de Cherif Mellal sur leur mécontentement.

A l'origine de cette désapprobation, les joueurs visés alors que la JSK en possède des talents de meilleure qualité. La libération du gardien Boultif alors que la direction se bat pour Salhi du CRB a fini par faire éclater la patience de beaucoup de supporters qui ne comprenaient plus ces démarches contradictoires avec les promesses de Mellal à son arrivée. Aller payer des sommes mirobolantes pour des joueurs qui ont fait un championnat ordinaire et laisser des clubs puiser dans le gisement de jeunes de la JSK et les équipes locales, est le geste qui a lourdement déplu à Tizi Ouzou. Au sujet des joueurs, il convient de signaler un fait avéré que nos colonnes n'ont jamais fondé leur infos sur la rumeur. Par respect pour nos lecteurs, nous avons toujours privilégié la patience au démenti. Des joueurs sont «officiellement» annoncés par une certaine presse. Le lendemain on les

retrouve encore en négociations sur les colonnes de la même presse. Des pratiques à mettre sur le dos d'une communication au stade amateur qui a toujours régné à la JSK et qui continue après l'arrivée de Cherif Mellal. Cherif Mellal annonce enfin l'arrivée certaine de deux joueurs africains.

Les négociations sont arrivées à maturation. Il est également affirmatif quant à la venue de Chahrour et Meziani du Paradou. Le boss de l'équipe de Kabylie n'a toutefois pas répondu par l'affirmative sur le cas et les noms des joueurs franco-algériens avec qui il est en négociations.